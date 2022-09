DYBALA E PELLEGRINI CI SARANNO CONTRO L’INTER (Di martedì 27 settembre 2022) Arrivano buone notizie dall’infermeria della Roma; in vista del big match di sabato a San Siro CONTRO L’INTER, José Mourinho, potrà contare sul recupero di due titolari importantissimi. Paulo DYBALA, dopo il problema muscolare accusato nel pre partita CONTRO l’Atalanta, che l’ha costretto a sedersi in tribuna, ha risposto presente alla chiamata del ct dell’Argentina Scaloni. Con la nazionale, DYBALA ha ricominciato ad allenarsi in gruppo con i compagni, con Scaloni che potrebbe utilizzarlo anche nella prossima partita CONTRO la Giamaica, resta da capire se dal primo minuto o subentrando dalla panchina; quello che è sicuro, è che l’argentino ci sarà CONTRO L’INTER. Anche Lorenzo PELLEGRINI ci sarà sabato a San Siro; il centrocampista ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 27 settembre 2022) Arrivano buone notizie dall’infermeria della Roma; in vista del big match di sabato a San Siro, José Mourinho, potrà contare sul recupero di due titolari importantissimi. Paulo, dopo il problema muscolare accusato nel pre partital’Atalanta, che l’ha costretto a sedersi in tribuna, ha risposto presente alla chiamata del ct dell’Argentina Scaloni. Con la nazionale,ha ricominciato ad allenarsi in gruppo con i compagni, con Scaloni che potrebbe utilizzarlo anche nella prossima partitala Giamaica, resta da capire se dal primo minuto o subentrando dalla panchina; quello che è sicuro, è che l’argentino ci sarà. Anche Lorenzoci sarà sabato a San Siro; il centrocampista ...

