Brasile, si vota il 2 ottobre. Lula in testa nei sondaggi, ma Bolsonaro è in forte recupero (Di martedì 27 settembre 2022) È il due ottobre la data delle elezioni in Brasile. A contendersi la presidenza del più grande Paese sudamericano, ancora una volta il socialista Luiz Inacio Lula da Silva e l'uscente nazionalista Jair Bolsonaro. I sondaggi danno il primo in vantaggio ed il secondo in crescente recupero. L'ultimo flash li fotografa rispettivamente al 48,3 e al 41 per cento. Lula vorrebbe chiudere la partita al primo turno, mentre dal canto suo Bolsonaro è determinato a non mollare di un millimetro. Il ballottaggio è previsto per il 30 ottobre. Anche in questo caso le rilevazioni demoscopiche danno per certa la vittoria di Lula il 54 per cento. Bolsonaro: «Vincerò io» Dall'entourage di Bolsonaro ...

