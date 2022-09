Valkyrie Elysium | la recensione di Famitsu rivela 20 ore e finali multipli

(Di lunedì 26 settembre 2022) Non meno di 20 ore, più il tempo necessario per scovare i: ladisuparla chiaro Con l’uscita prevista su PS4 e PS5 tra tre giorni,è davvero dietro l’angolo: ora, quella della rivista nipponicaè la prima di tante recensioni a venire, confermando che ci vorranno almeno 20 ore per lasciarci alle spalle il gioco di ruolo d’azione e i suoi. Lo scrutinio è online, liberamente consultabile e (grazie alla traduzioni di DeepL) ora abbiamo questi due dettagli salienti. Naturalmente non si tratta solo di questo: ci sono anche altre informazioni preziose per tutti noi che ancora non abbiamo il gioco sotto ...

