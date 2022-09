Ultime Notizie – Renato Zero in hotel trova comizio Meloni: “E’ un regime” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Manco più in albergo se va. E’ regime questo, è regime. Stronzi…”. E’ un Renato Zero infuriato che inveisce al suo rientro la notte scorsa in hotel, al Parco dei Principi di Roma, dove era allestito il quartier generale di Fratelli d’Italia e dove Giorgia Meloni stava tenendo il suo discorso dopo il successo alle elezioni. Lo sfogo del cantante, dovuto probabilmente alla difficoltà di raggiungere l’albergo e scendere dall’auto, è stato ripreso in un video diventato virale sul web. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 26 settembre 2022) “Manco più in albergo se va. E’questo, è. Stronzi…”. E’ uninfuriato che inveisce al suo rientro la notte scorsa in, al Parco dei Principi di Roma, dove era allestito il quartier generale di Fratelli d’Italia e dove Giorgiastava tenendo il suo discorso dopo il successo alle elezioni. Lo sfogo del cantante, dovuto probabilmente alla difficoltà di raggiungere l’albergo e scendere dall’auto, è stato ripreso in un video diventato virale sul web. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

