Secondo Prime Day 2022 a giorni, quando e quali offerte in anteprima (Di lunedì 26 settembre 2022) Un po’ a sorpresa, giunge l’annuncio del Secondo Prime Day 2022 dopo quello del periodo estivo. Ben prima di un altro appuntamento molto atteso come il Black Friday di fine novembre, potrebbe già essere il caso di procedere allo shopping pre-natalizio (anche se decisamente in anticipo). quando scatterà il nuovo Prime Day 2022 L’appuntamento con il nuovo shopping riservato ai clienti Prime è pianificato tra poco più di 2 settimane. Le promozioni partiranno alle 00.00 dei martedì 11 ottobre e dureranno due giorni, in pratica fino alle 23.59 del 12 ottobre. Come accaduto già nel caso del Prime Day estivo ma anche in iniziative promozionali dello stesso tipo nel recente passato, gli sconti saranno riservati solo a coloro che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Un po’ a sorpresa, giunge l’annuncio delDaydopo quello del periodo estivo. Ben prima di un altro appuntamento molto atteso come il Black Friday di fine novembre, potrebbe già essere il caso di procedere allo shopping pre-natalizio (anche se decisamente in anticipo).scatterà il nuovoDayL’appuntamento con il nuovo shopping riservato ai clientiè pianificato tra poco più di 2 settimane. Le promozioni partiranno alle 00.00 dei martedì 11 ottobre e dureranno due, in pratica fino alle 23.59 del 12 ottobre. Come accaduto già nel caso delDay estivo ma anche in iniziative promozionali dello stesso tipo nel recente passato, gli sconti saranno riservati solo a coloro che ...

