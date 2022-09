Sci alpino, azzurri dello slalom si allenano a Saas-Fee (Di lunedì 26 settembre 2022) Si avvicinano i grandi impegni dello sci alpino, e anche la squadra maschile della Coppa del Mondo di slalom comincia il proprio lavoro. Il direttore tecnico azzurro Max Carca, infatti, ha scelto Saas-Fee (Svizzera) come sede su cui disputare una settimana di allenamento a partire da domani, martedì 27 settembre, fino al 4 ottobre. A comporre il gruppo azzurro sono Stefano Gross, Alex Vinatzer, Simon Maurberger, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala. Il primo appuntamento con la Cdm sarà in Val d’Isere il 10 e 11 dicembre, con la stagione che verrà aperta dal tradizionale appuntamento di Soelden, in Austria, nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 ottobre. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Si avvicinano i grandi impegnisci, e anche la squadra maschile della Coppa del Mondo dicomincia il proprio lavoro. Il direttore tecnico azzurro Max Carca, infatti, ha scelto-Fee (Svizzera) come sede su cui disputare una settimana di allenamento a partire da domani, martedì 27 settembre, fino al 4 ottobre. A comporre il gruppo azzurro sono Stefano Gross, Alex Vinatzer, Simon Maurberger, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala. Il primo appuntamento con la Cdm sarà in Val d’Isere il 10 e 11 dicembre, con la stagione che verrà aperta dal tradizionale appuntamento di Soelden, in Austria, nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 ottobre. SportFace.

