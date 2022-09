Samsung Galaxy S23: tutte le modifiche rispetto al presente (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Samsung Galaxy S23 sarà presentato tra svariato tempo (mancano almeno quattro mesi all’evento di lancio che è solito preparare il colosso di Seul), ma è già alta l’attenzione sul prossimo top di gamma sudcoreano. Ice universe è tornato a parlarne, facendo sapere che sui Samsung Galaxy S23 e S23+ non cambierà nulla rispetto ai modelli attuali se non il chip (che non è comunque cosa di poco conto visto che si passerà probabilmente al prossimo SoC top di gamma di Qualcomm, che promette grandi cose fin da adesso, come molti appassionati di tecnologia sicuramente già sapranno molto bene), mentre sul Samsung Galaxy S23 Ultra le differenze riguarderanno chip, fotocamera principale e display. Il leaker, verso la fine del mese di agosto, aveva anche affermato, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) IlS23 sarà presentato tra svariato tempo (mancano almeno quattro mesi all’evento di lancio che è solito preparare il colosso di Seul), ma è già alta l’attenzione sul prossimo top di gamma sudcoreano. Ice universe è tornato a parlarne, facendo sapere che suiS23 e S23+ non cambierà nullaai modelli attuali se non il chip (che non è comunque cosa di poco conto visto che si passerà probabilmente al prossimo SoC top di gamma di Qualcomm, che promette grandi cose fin da adesso, come molti appassionati di tecnologia sicuramente già sapranno molto bene), mentre sulS23 Ultra le differenze riguarderanno chip, fotocamera principale e display. Il leaker, verso la fine del mese di agosto, aveva anche affermato, ...

