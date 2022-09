Pensione anticipata | attenzione in questi casi la puoi perdere per sempre

Leggi su formatonews

(Di lunedì 26 settembre 2022)inlaper: ecco i dettagli circa quest’errore. Le pensioni sono spesso al centro di dibattiti politici e non solo, nonché la preoccupazione di molti lavoratori; col nuovo governo sarà sicuramente un tema di nuovo protagonista.a non fare quest’errore perché può portare a questo: ecco i dettagli (foto: Pixabay).In molti, al momento, hanno l’opportunità di ottenere la, ma insi puòper; ecco l’errore che non si deve mai commettere, fate. Come già sottolineato in ...