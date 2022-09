Nations League 2022/23: tra Inghilterra e Germania è uno spettacolare 3-3. Kvara ancora in gol con la Georgia (Di lunedì 26 settembre 2022) Sesta ed ultima giornata di Nations League 2022/23. Nel gruppo dell’Italia, l’Inghilterra pareggia il suo match Germania, rimanendo comunque ultima, in una gara sulle montagne russe. I gol tutti nel secondo tempo: prima la Germania con Gundogan e Havertz, poi inizia la rimonta inglese. I marcatori sono Shaw, Mount e Kane. Tutto finito? Assolutamente no. Minuto 87? e ancora Havertz porta il risultato sul definitivo 3-3. Nella Lega B, gruppo 3, la Finlandia si è imposta per 0-2 sul campo del Montenegro, a segno Antman e Kallman. Nell’altra gara, la Bosnia, ormai sicura del primo posto, ha perso 4-1 sul campo della Romania. Padroni di casa a segno con Man, Ratiu e doppietta di Puscas. Per i bosniaci l’interista Dzeko. Passando invece alla Lega C, la ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Sesta ed ultima giornata di/23. Nel gruppo dell’Italia, l’pareggia il suo match, rimanendo comunque ultima, in una gara sulle montagne russe. I gol tutti nel secondo tempo: prima lacon Gundogan e Havertz, poi inizia la rimonta inglese. I marcatori sono Shaw, Mount e Kane. Tutto finito? Assolutamente no. Minuto 87? eHavertz porta il risultato sul definitivo 3-3. Nella Lega B, gruppo 3, la Finlandia si è imposta per 0-2 sul campo del Montenegro, a segno Antman e Kallman. Nell’altra gara, la Bosnia, ormai sicura del primo posto, ha perso 4-1 sul campo della Romania. Padroni di casa a segno con Man, Ratiu e doppietta di Puscas. Per i bosniaci l’interista Dzeko. Passando invece alla Lega C, la ...

