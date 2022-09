Milano: oltre 3mila visitatori in primo weekend di apertura mostra Richard Avedon (Di lunedì 26 settembre 2022) Milano, 26 set. Adnkronos) - Sono stati oltre 3.000, nel primo weekend di apertura, i visitatori della mostra 'Richard Avedon: Relationships', in corso a Palazzo Reale di Milano. In tantissimi hanno ammirato le 106 immagini di Richard Avedon, tra i maestri della fotografia del Novecento, provenienti dalla collezione del Center for creative photography (Ccp) di Tucson e dalla Richard Avedon Foundation, in grado di ripercorrere la carriera di uno degli autori più importanti e influenti della fotografia del Novecento. La mostra consente di approfondire le caratteristiche innovative dell'arte di Avedon che ne hanno fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022), 26 set. Adnkronos) - Sono stati3.000, neldi, idella: Relationships', in corso a Palazzo Reale di. In tantissimi hanno ammirato le 106 immagini di, tra i maestri della fotografia del Novecento, provenienti dalla collezione del Center for creative photography (Ccp) di Tucson e dallaFoundation, in grado di ripercorrere la carriera di uno degli autori più importanti e influenti della fotografia del Novecento. Laconsente di approfondire le caratteristiche innovative dell'arte diche ne hanno fatto ...

