Meteo folle | non solo pioggia | prepariamoci a fare l’albero di Natale

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 26 settembre 2022) Con ildella prossima settimana vi attenderanno delle sorprese, anche se non tutte le regioni beneficeranno del bel tempo. Ildi lunedì 26 e martedì 27 continuerà ad essere accompagnato da temporali, anche intensi, soprattutto all’inizio della settimana. Foto da CanvaInoltre, non c’è la possibilità di escludere nemmeno qualche nevicata in alcune zone del Bel Paese, ma scopriamo insieme cosa ci aspetta la prossima settimana. Uninaspettato All’inizio della settimana arriverà la fase instabile con la presenza di una serie di perturbazioni e cambiamenti estremi e precipitazioni possibilmente molto intense. Foto da CanvaQuesta situazione ci accompagnerà probabilmente per l’intera settimana, forse fino a venerdì 30 settembre. Nello specifico, la fase di maltempo proseguirà durante la giornata di lunedì 26, concentrandosi ...