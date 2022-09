Il Terzo Polo fallisce gli obiettivi e resta a bocca asciutta: il 10% è una chimera (Di lunedì 26 settembre 2022) C'era un doppio obiettivo per il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Il primo: arrivare in doppia cifra. Il secondo: vincere il testa a testa numerico con Forza Italia. Ebbene, alle prime proiezioni, nessuna delle due sfide parrebbe vinta. Il 7,8 è sotto il dieci, e pure sotto Forza Italia, che supera di un'incollatura. Questo l'epilogo del primo passo per questa nuova creatura, che ha un'incognita sul domani, stante il carattere dei due pilastri del progetto, che per ora è stato elettorale, poi chissà. Calenda e Renzi, due personalità debordanti, vocate alla leadership solitaria ma costrette dalle circostanze a trovare una sintesi. Il Terzo Polo, infatti, non doveva essere questo, ma qualcos'altro, un nucleo che calamitasse, oltre che piccole forze già presenti, nomi della società civile, della cultura, uniti ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) C'era un doppio obiettivo per ildi Carlo Calenda e Matteo Renzi. Il primo: arrivare in doppia cifra. Il secondo: vincere il testa a testa numerico con Forza Italia. Ebbene, alle prime proiezioni, nessuna delle due sfide parrebbe vinta. Il 7,8 è sotto il dieci, e pure sotto Forza Italia, che supera di un'incollatura. Questo l'epilogo del primo passo per questa nuova creatura, che ha un'incognita sul domani, stante il carattere dei due pilastri del progetto, che per ora è stato elettorale, poi chissà. Calenda e Renzi, due personalità debordanti, vocate alla leadership solitaria ma costrette dalle circostanze a trovare una sintesi. Il, infatti, non doveva essere questo, ma qualcos'altro, un nucleo che calamitasse, oltre che piccole forze già presenti, nomi della società civile, della cultura, uniti ...

