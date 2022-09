I numeri delle elezioni e la curiosa coincidenza tra il M5s e l’astensione

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 settembre 2022) Secondo i dati del Ministero dell’Interno, è innegabile la vittoria della coalizione di centrodestra con il 43,86% dei voti alla Camera (in base alle 61.031 sezioni scrutinate attualmente su 61.417). Confrontando il dato con le passate, dove raccolse il 37%, si potrebbe sostenere un aumento considerevole dei votanti di destra. Oggi si parla di una sconfitta del centrosinistra, che rispetto al 22,86% del 2018 raccoglie un 26,17%, così come un dimezzamento dei voti da parte del M5S, dal 32,68%scorsea un 15,35%. Se lasciamo da parte le percentuali, preferendo calcolare l’effettivo numero di votanti, risulta evidente a quanto ammonta il consenso concreto degli italiani per ogni forza politica. C’è una curiosità: il calo degli elettori alla Camera è simile a quello dei voti persi dal partito di Giuseppe Conte ...