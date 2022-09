Ginevra Lamborghini scopre che alcune Vippone sparlano di lei: la reazione (Di lunedì 26 settembre 2022) La reazione di Ginevra Lamborghini Siamo nel pieno della terza puntata del Grande Fratello Vip 7, e anche stasera come al solito non mancano le emozioni. Dopo l’incontro tra Luca Salatino e la sua fidanzata Soraia Ceruti (che si è scontrata con Sara Manfuso), protagonista della diretta è stata Ginevra Lamborghini. Come è ormai ben L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 26 settembre 2022) LadiSiamo nel pieno della terza puntata del Grande Fratello Vip 7, e anche stasera come al solito non mancano le emozioni. Dopo l’incontro tra Luca Salatino e la sua fidanzata Soraia Ceruti (che si è scontrata con Sara Manfuso), protagonista della diretta è stata. Come è ormai ben L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Ginevra Lamborghini scopre che alcune Vippone sparlano di lei: la reazione #gfvip - theekeeys : RT @caltagirone96: LE TRE ARPIE INVIDIOSE PERCHE NON POTRANNO MAI ESSERE GINEVRA LAMBORGHINI ! #Gfvip - broken_bia : RT @caltagirone96: LE TRE ARPIE INVIDIOSE PERCHE NON POTRANNO MAI ESSERE GINEVRA LAMBORGHINI ! #Gfvip - bxlhue : RT @caltagirone96: LE TRE ARPIE INVIDIOSE PERCHE NON POTRANNO MAI ESSERE GINEVRA LAMBORGHINI ! #Gfvip - CINISTYLE : RT @caltagirone96: LE TRE ARPIE INVIDIOSE PERCHE NON POTRANNO MAI ESSERE GINEVRA LAMBORGHINI ! #Gfvip -