Fiorentina | Commisso | «Juve? Ha già troppi problemi Voglio 6-7 punti nelle prossime tre partite»

Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, ha parlato in diretta su Sportitalia riguarda alla situazione della società. Le sue dichiarazioni: «Rispetto allo scorso anno abbiamo tre punti in meno. Nelle prossime tre partite vorrei fare 6-7 punti per ripeterci. Non mi piacciono le esternazioni negative sui nostri giocatori e sono venuto qui anche per difenderli». Juve – «La Juventus ha perso 550 milioni, il Milan 500, l'Inter 445. La Fiorentina invece ha un utile di 16 milioni. Non sono qui a criticare la Juve, perché loro hanno già abbastanza ...

