Fdi: tanti parlano di donne leader. Noi lo abbiamo fatto (Di lunedì 26 settembre 2022) "Siamo molto soddisfatti" del fatto che Giorgia Meloni possa diventare a prima donnna premier, "Soddisfatti e anche molto orgogliosi, il successo di fratelli d'Italia coincide con la possibilità che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) "Siamo molto soddisfatti" delche Giorgia Meloni possa diventare a prima donnna premier, "Soddisfatti e anche molto orgogliosi, il successo di fratelli d'Italia coincide con la possibilità che ...

BenecomuneNet : RT @aclilombardia: De Martis: 'Vince FdI, mai così tanti astenuti. Più di 1 elettore su 3 non ha votato. Il partito della Meloni ottiene il… - aclilombardia : De Martis: 'Vince FdI, mai così tanti astenuti. Più di 1 elettore su 3 non ha votato. Il partito della Meloni ottie… - bustil : @targettopoli Nessuno che pensi che i tanti voti del 2018 per il M5S quest’anno sono passati a FdI - stebellentani : @emrato sono convinto infatti che non abbia spostato l'esito elettorale. ma su un punto ti sbagli: la Lega è consid… - Maria20Angela : Firenze dove abito e voto ?? da leggere la candidata di FdI di pro-vita che purtroppo ha preso anche tanti voti,però… -