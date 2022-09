Elezioni, la lista di Cateno De Luca sbarca in Parlamento: per “Scateno” due seggi e il probabile secondo posto alle Regionali (Di lunedì 26 settembre 2022) Il presidente di Regione sarà di centrodestra e il partito che ha preso più voti alle Politiche è il Movimento 5 Stelle. Ma in Sicilia, oltre a Renato Schifani e Giuseppe Conte, c’è un terzo protagonista di queste Elezioni: Cateno De Luca. Già sindaco di Messina, potrebbe arrivare secondo alle Regionali nonostante sia sostenuto solo dalla sua lista, Sicilia Vera, mentre a livello nazionale il suo partito Sud chiama Nord ha conquistato due seggi sbarcando per la prima volta in Parlamento: Dafne Musolino al Senato e Francesco Gallo alla Camera. secondo gli exit poll, De Luca potrebbe aver raccolto tra il 24% e il 28% dei voti, più del centrosinistra e dei 5 Stelle. Un ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) Il presidente di Regione sarà di centrodestra e il partito che ha preso più votiPolitiche è il Movimento 5 Stelle. Ma in Sicilia, oltre a Renato Schifani e Giuseppe Conte, c’è un terzo protagonista di questeDe. Già sindaco di Messina, potrebbe arrivarenonostante sia sostenuto solo dalla sua, Sicilia Vera, mentre a livello nazionale il suo partito Sud chiama Nord ha conquistato duendo per la prima volta in: Dafne Musolino al Senato e Francesco Gallo alla Camera.gli exit poll, Depotrebbe aver raccolto tra il 24% e il 28% dei voti, più del centrosinistra e dei 5 Stelle. Un ...

