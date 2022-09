DS 3 - Look rinnovato e fino a 500 km in elettrico con il restyling (Di lunedì 26 settembre 2022) La DS aprirà domani in Italia gli ordini per la DS 3, che sarà disponibile con prezzi a partire da 28.050 euro. La vettura, che debutta in pubblico in questi giorni in occasione della settimana della moda di Parigi, è la versione aggiornata della precedente DS 3 Crossback e propone novità sia dal punto di vista tecnico che stilistico, con particolare attenzione al modello elettrico E-Tense. Gli allestimenti previsti sono denominati Opera, Rivoli, Performance Line, Performance Line+, Bastille Business e Bastille, riprendendo così la struttura della gamma DS 7. La versione elettrica E-Tense sarà proposta a partire da 41.550 euro, incentivi esclusi. Nel frontale si ritrovano i tratti della DS 7. Il restyling ha interessato principalmente il frontale, che segue la stessa strada intrapresa dalla sorella maggiore: i gruppi ottici mantengono la medesima ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 26 settembre 2022) La DS aprirà domani in Italia gli ordini per la DS 3, che sarà disponibile con prezzi a partire da 28.050 euro. La vettura, che debutta in pubblico in questi giorni in occasione della settimana della moda di Parigi, è la versione aggiornata della precedente DS 3 Crossback e propone novità sia dal punto di vista tecnico che stilistico, con particolare attenzione al modelloE-Tense. Gli allestimenti previsti sono denominati Opera, Rivoli, Performance Line, Performance Line+, Bastille Business e Bastille, riprendendo così la struttura della gamma DS 7. La versione elettrica E-Tense sarà proposta a partire da 41.550 euro, incentivi esclusi. Nel frontale si ritrovano i tratti della DS 7. Ilha interessato principalmente il frontale, che segue la stessa strada intrapresa dalla sorella maggiore: i gruppi ottici mantengono la medesima ...

