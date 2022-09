“Devo dirvi una cosa”. Carolyn Smith in ospedale, parla dalla sala operatoria: “Finalmente” (Di lunedì 26 settembre 2022) Carolyn Smith di nuovo in ospedale. Come molti sanno la coreografa e ballerina scozzese è uno dei punti fermi di Ballando con le Stelle, infatti è dal 2007 presidente della giuria. Carolyn ha saputo conquistare il pubblico di Rai 1 con la sua ironia e il suo carattere solare. Purtroppo la 66enne, che ha cominciato a danzare a 5 anni, da un po’ di tempo deve lottare contro un tumore maligno al seno. Dal 2015, dopo una fase di remissione, Carolyn Smith ha annunciato di essere in trattamento per una recidiva. Ovviamente la vip non si è data per vinta e anzi ha deciso di diventare anche testimonial dell’Airc. La coreografa ha così deciso di sensibilizzare il pubblico partecipando a diverse campagne di sensibilizzazione. Anche per questo ha raccontato la sua malattia attraverso i social, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022)di nuovo in. Come molti sanno la coreografa e ballerina scozzese è uno dei punti fermi di Ballando con le Stelle, infatti è dal 2007 presidente della giuria.ha saputo conquistare il pubblico di Rai 1 con la sua ironia e il suo carattere solare. Purtroppo la 66enne, che ha cominciato a danzare a 5 anni, da un po’ di tempo deve lottare contro un tumore maligno al seno. Dal 2015, dopo una fase di remissione,ha annunciato di essere in trattamento per una recidiva. Ovviamente la vip non si è data per vinta e anzi ha deciso di diventare anche testimonial dell’Airc. La coreografa ha così deciso di sensibilizzare il pubblico partecipando a diverse campagne di sensibilizzazione. Anche per questo ha raccontato la sua malattia attraverso i social, ...

