Conte: "Letta ci accusa ma è lui che ci ha messo le dita negli occhi. Dialogo con il Pd? Non ora, vedremo dopo il congresso"

"Letta ci ha messo le dita negli occhi, non sfugga alle responsabilità". Giuseppe Conte non usa mezzi termini e si scaglia contro il segretario del Partito democratico ricordando la vicenda dell'inceneritore a Roma e la scelta di puntare su "Di Maio, Tabacci e gli scissionisti", come anche il tentativo di "realizzare un svolta moderata a destra nel Pd nel momento in cui ha sottoscritto un accordo con Calenda" con al centro "la revisione del Reddito di cittadinanza e del Superbonus". "Letta oggi ha puntato il dito contro di me in modo esplicito ed univoco", ha sottolineato il presidente del M5s in conferenza stampa: "Quando c'è una sconfitta, come nel caso del Pd, è bene che un leader non cerchi capi espiatori a cui addossare la responsabilità", ha aggiunto.

