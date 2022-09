L'Eco di Bergamo

... la scorsa settimana, del Club Amici dell'di Colognola titolato all'indimenticabile ... A rendere tanto fiducioso il gruppetto di ex è'autorevolezza sin qui evidenziata dalla squadra in campo ...... Lukic ha giocato per intero le successive gare contro, ... si era sottolineata'ipotesi che la poca serenità potesse in ... ma di certo la botta dicon cui stanno convivendo la Serbia ... Atalanta, l'euforia degli ex per il primato e il futuro