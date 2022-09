Arko | Gianluca Mercadanti | “Le curvature industriali dei metalli un servizio fondamentale per i comparti produttivi italiani e esteri”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) (Parma,26/9/22) - L'azienda opera in un settore di nicchia, realizzandodiquali acciaio inox, alluminio e ottone Parma, 27 settembre 2022. Lesono procedimenti tecnici essenziali per numerose aziende, lavori meticolosi che richiedono elevata professionalità ed esperienza nella gestione dei. Dall'acciaio inox all'alluminio, passando per l'ottone, grazie allesettori dell'ambito impiantistico per lo sport, della nautica, dell'illuminazione, del fotovoltaico e altripossono finalizzare le rispettive lavorazioni, offrendo alla clientela di riferimento undagli elevati standard. “Operiamo in una nicchia di mercato, siamo in pochi in Italia ad occuparci ...