Amsterdam, Christian Bale su Chris Rock: "Era così dannatamente divertente che non riuscivo a recitare" (Di lunedì 26 settembre 2022) Christian Bale è stato costretto a smettere di parlare con Chris Rock tra una ripresa e l'altra perché non riusciva a smettere di ridere sul set di Amsterdam. Christian Bale ha rivelato di essere stato costretto ad allontanarsi da Chris Rock sul set di Amsterdam perché, tra una ripresa e l'altra, l'attore britannico non riusciva smettere di ridere in presenza del celeberrimo comico statunitense. Bale, Margot Robbie e John David Washington sono i tre protagonisti di Amsterdam ma il resto del cast della pellicola di David O. Russell è colmo di star del calibro di Robert De Niro, Rami Malek, Zoe Saldana, Timothy Olyphant, Taylor Swift e il suddetto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 settembre 2022)è stato costretto a smettere di parlare contra una ripresa e l'altra perché non riusciva a smettere di ridere sul set diha rivelato di essere stato costretto ad allontanarsi dasul set diperché, tra una ripresa e l'altra, l'attore britannico non riusciva smettere di ridere in presenza del celeberrimo comico statunitense., Margot Robbie e John David Washington sono i tre protagonisti dima il resto del cast della pellicola di David O. Russell è colmo di star del calibro di Robert De Niro, Rami Malek, Zoe Saldana, Timothy Olyphant, Taylor Swift e il suddetto ...

orgoglionerd : È uscito il trailer di Amsterdam, il nuovo film di David O. Russell - VPisanti : RT @WeCinema: Nella sezione Grand Public in programma al @romacinemafest ci saranno: 'Amsterdam' di David O. Russell, con Christian Bale e… - AnnaQuatro : RT @WeCinema: Nella sezione Grand Public in programma al @romacinemafest ci saranno: 'Amsterdam' di David O. Russell, con Christian Bale e… - manu3110 : RT @WeCinema: Nella sezione Grand Public in programma al @romacinemafest ci saranno: 'Amsterdam' di David O. Russell, con Christian Bale e… - UBrignone : RT @WeCinema: Nella sezione Grand Public in programma al @romacinemafest ci saranno: 'Amsterdam' di David O. Russell, con Christian Bale e… -