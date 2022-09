Vladimir Putin come Hitler, il gesto con cui lo zar si è reso Führer (Di domenica 25 settembre 2022) La tv americana CNN ha riportato indiscrezioni d'intelligence secondo cui il presidente russo Vladimir Putin si sarebbe messo a impartire ordini diretti ai generali schierati sul campo in Ucraina, scavalcando gli ufficiali di Stato Maggiore. Di primo acchito, il pensiero corre al parallelo con Adolf Hitler, che nella Seconda Guerra Mondiale iniziò a dirigere personalmente l'esercito germanico ignorando il parere professionale dei generali e accelerando la disfatta del Terzo Reich con scelte sbagliate, come il rifiuto di ogni ritirata, anche quando era opportuna per attuare una difesa manovrata. Nel caso di Putin le voci raccolte dalla CNN sono solo voci, appunto, e non esiste al momento alcuna conferma. E' tutto scaturito dalla giornalista Katie Bo Lillis, che ha affermato, intervistata dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) La tv americana CNN ha riportato indiscrezioni d'intelligence secondo cui il presidente russosi sarebbe messo a impartire ordini diretti ai generali schierati sul campo in Ucraina, scavalcando gli ufficiali di Stato Maggiore. Di primo acchito, il pensiero corre al parallelo con Adolf, che nella Seconda Guerra Mondiale iniziò a dirigere personalmente l'esercito germanico ignorando il parere professionale dei generali e accelerando la disfatta del Terzo Reich con scelte sbagliate,il rifiuto di ogni ritirata, anche quando era opportuna per attuare una difesa manovrata. Nel caso dile voci raccolte dalla CNN sono solo voci, appunto, e non esiste al momento alcuna conferma. E' tutto scaturito dalla giornalista Katie Bo Lillis, che ha affermato, intervistata dai ...

fanpage : Vladimir Putin ha firmato oggi un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare. Fino a 1… - Adnkronos : Il presidente russo Vladimir '#Putin è stato spinto a fare questa operazione speciale in Ucraina' per 'sostituire i… - rusembitaly : ?? Discorso del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin alla nazione ?? - sacspo : RT @RaiNews: Il pugno duro di Vladimir Putin siabbatte su manifestanti e disertori. In 32 città di tutta laRussia sono oltre 700 gli arrest… - Bolpet : RT @lettera_mosca: RINVIO PER GLI STUDENTI - Vladimir Putin ha firmato il Decreto n.31 che concede il rinvio del servizio militare per mobi… -