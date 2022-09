Ultime Notizie – Elezioni 2022, Salvini: “Conto Lega sul podio, gioco per vincere” (Di domenica 25 settembre 2022) “Da domani basta chiacchiere e dagli impegni si passa ai fatti, noi abbiamo le idee chiare”, ha detto dopo aver votato a Milano “Conto che la Lega sia la forza parlamentare sul podio, prima seconda o terza al massimo. Da domani basta chiacchiere e dagli impegni si passa ai fatti, noi abbiamo le idee chiare. Quando gli italiani votano il voto è sacro”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver votato nel seggio di via Pietro Martinetti, a Milano. Poi a chi gli chiedeva se un eventuale quarto posto possa essere una sconfitta, Salvini ha replicato: “gioco per vincere, non per partecipare”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) “Da domani basta chiacchiere e dagli impegni si passa ai fatti, noi abbiamo le idee chiare”, ha detto dopo aver votato a Milano “che lasia la forza parlamentare sul, prima seconda o terza al massimo. Da domani basta chiacchiere e dagli impegni si passa ai fatti, noi abbiamo le idee chiare. Quando gli italiani votano il voto è sacro”. Lo ha detto il leader della, Matteo, dopo aver votato nel seggio di via Pietro Martinetti, a Milano. Poi a chi gli chiedeva se un eventuale quarto posto possa essere una sconfitta,ha replicato: “per, non per partecipare”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

