Skyscraper | tutto quello che c’è da sapere sul film con Dwayne Johnson

(Di domenica 25 settembre 2022): trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, domenica 25 settembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2018 scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber con protagonistaalle prese con scontri epici e salvataggi mozzafiato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama L’agente Will Sawyer è costretto a lasciare l’FBI, dopo molti anni di servizio, per aver perso una gamba a causa di un’esplosione. Dopo il flashback iniziale, le scene ci mostrano Sawyer trasferito a Hong Kong, con tutta la famiglia: Sarah e i figli Georgia e Henry. Sawyer indossa una protesi artificiale, tecnologicamente evoluta, che gli consente di camminare in modo quasi normale. Incontra il suo vecchio amico Ben, anche lui rimasto ...

BadTaste.it Cinema

Ng Chin Han ("Contagion", "Captain America") è il miliardario che rischia di vederandare in fumo. A chi piacerà Testosterone, muscoli e adrenalina: "" è un film d'azione che non si ...LEGGI ", la videorecensione Die Hard esonosommato lo stesso film " o meglio,è l'ennesimo action uscito dopo il film di John McTiernan che segue la formula " ... Skyscraper non funziona perché Dwayne Johnson non è Bruce Willis 20 su Italia 1 va in onda Skyscraper, film del 2018 scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber con protagonista Dwayne Johnson alle prese con scontri epici e salvataggi mozzafiato. Ma vediamo ...Skyscraper vorrebbe replicare la formula di Die Hard ma per farlo sceglie Dwayne Johnson, cioè il protagonista sbagliato ...