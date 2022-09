Monza, nove gol al Ciliverghe in amichevole: tripletta per Gytkjaer (Di domenica 25 settembre 2022) Il Monza di Raffaele Palladino batte per 9-0 il Ciliverghe nella sfida amichevole andata in scena a Monzello a porte chiuse. Decisiva nel primo tempo la rete di Pablo Marì e la tripletta di Gytkjaer. Nella ripresa, poi, vanno a segno Dany Mota, il debuttante Ferrarini, Barberis, Caprari e Colpani. Un buon test per la formazione lombarda ad una settimana dalla ripresa del campionato di Serie A 2022/2023. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Ildi Raffaele Palladino batte per 9-0 ilnella sfidaandata in scena a Monzello a porte chiuse. Decisiva nel primo tempo la rete di Pablo Marì e ladi. Nella ripresa, poi, vanno a segno Dany Mota, il debuttante Ferrarini, Barberis, Caprari e Colpani. Un buon test per la formazione lombarda ad una settimana dalla ripresa del campionato di Serie A 2022/2023. SportFace.

