Milan, su Twitch in diretta alle 17:00 per commentare Maldini e non solo (Di domenica 25 settembre 2022) Le ultime sul Milan, le parole di Maldini e tanto altro: dalle 17:00 seguiteci su Twitch per discutere dei temi caldi della giornata! Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 settembre 2022) Le ultime sul, le parole die tanto altro: d17:00 seguiteci super discutere dei temi caldi della giornata!

PianetaMilan : .@acmilan , su Twitch in diretta alle 17:00 per commentare #Maldini e non solo #ACMilan #Milan #SempreMilan - milan_corner : @RobbsRoys lui pensa di avere successo nel suo lavoro (commentatore) perché fanno 20k su twitch, poi nella realtà s… - NapoliCalciogol : TWITCH - Argurio: 'La A non può competere con la Premier, corretto fare mercati coraggiosi' #catania… - twitchstreambot : RT @PassioneMilan3: ?? Stasera, ore 21.00, vi aspetto in live su #twitchtv. @ACMilanInside_ Link: - PassioneMilan3 : ?? Stasera, ore 21.00, vi aspetto in live su #twitchtv. @ACMilanInside_ Link: -