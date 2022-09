Mattia Luconi, morto a 8 anni nell’alluvione, il papà: “Farò esposto in Procura” (Di domenica 25 settembre 2022) Mattia Luconi è la vittima più giovane dell’alluvione avvenuta nelle Marche nella notte tra il giovedì 15 e venerdì 16 settembre 2022, i cui resti sono stati rinvenuti il 23 settembre, dopo 8 giorni di ricerche, in un terreno nel Comune di Trecastelli (Ancona). Il suo corpo è stato trascinato dalla piena del fiume, al punto tale da essere finito a una distanza di 15 chilometri rispetto a dove si trovava con la mamma, Silvia Mereu. Perdere un figlio così piccolo, a maggior ragione in una circostanza simile, non può che essere inaccettabile per un genitore. papà Tiziano non riesce ancora a rendersi conto del tutto della tragedia che lo ha colpito, ma vuole fare qualcosa di concreto affinché non possa accadere più. Vi raccomandiamo... Ritrovato il corpo di ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 25 settembre 2022)è la vittima più giovane dell’alluvione avvenuta nelle Marche nella notte tra il giovedì 15 e venerdì 16 settembre 2022, i cui resti sono stati rinvenuti il 23 settembre, dopo 8 giorni di ricerche, in un terreno nel Comune di Trecastelli (Ancona). Il suo corpo è stato trascinato dalla piena del fiume, al punto tale da essere finito a una distanza di 15 chilometri rispetto a dove si trovava con la mamma, Silvia Mereu. Perdere un figlio così piccolo, a maggior ragione in una circostanza simile, non può che essere inaccettabile per un genitore.Tiziano non riesce ancora a rendersi conto del tutto della tragedia che lo ha colpito, ma vuole fare qualcosa di concreto affinché non possa accadere più. Vi raccomandiamo... Ritrovato il corpo di ...

