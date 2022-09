LIVE – Djokovic-Auger-Aliassime, Laver Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 25 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Djokovic-Auger-Aliassime, primo incontro di singolare del day 3 della Laver Cup 2022. Il campione serbo torna subito in campo dopo i due successi nella seconda giornata, quello in singolo contro Frances Tiafoe e quello in doppio insieme a Matteo Berrettini contro la coppia formata dall’australiano Alex De Minaur e dall’americano Jack Sock. Di fronte si troverà il giovane canadese, che quest’anno ha già incontrato e sconfitto in due set sulla terra rossa di Roma. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale relativi al match in questione non prima delle ore 14:00. Djokovic ed Auger-Aliassime, infatti, sono pianificati come primo match di giornata sul veloce indoor della O2 Arena ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Ile latestuale di, primo incontro di singolare del day 3 dellaCup. Il campione serbo torna subito in campo dopo i due successi nella seconda giornata, quello in singolo contro Frances Tiafoe e quello in doppio insieme a Matteo Berrettini contro la coppia formata dall’australiano Alex De Minaur e dall’americano Jack Sock. Di fronte si troverà il giovane canadese, che quest’anno ha già incontrato e sconfitto in due set sulla terra rossa di Roma. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale relativi al match in questione non prima delle ore 14:00.ed, infatti, sono pianificati come primo match di giornata sul veloce indoor della O2 Arena ...

