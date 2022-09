Inter | senti Klinsmann | 'Lotta di gerarchie tra Lautaro e Lukaku' VIDEO

zazoomblog : Inter senti Altobelli: 'Inzaghi risolvera i problemi Zhang non gli ha fatto mancare nulla' VIDEO -… - sportli26181512 : Inter, senti Altobelli: 'Inzaghi risolvera i problemi, Zhang non gli ha fatto mancare nulla' VIDEO: L'ex attaccante… - vivoperlinter : #Inter, senti #Ranocchia: il retroscena su #Spalletti e la crisi attuale - OnorioFerraro : RT @BandieraInter: ?? #Inter, senti #Lukaku. Big Rom vuole restare a Milano anche il prossimo anno. Niente più #Chelsea. Questa la prima pa… - BandieraInter : ?? #Inter, senti #Lukaku. Big Rom vuole restare a Milano anche il prossimo anno. Niente più #Chelsea. Questa la pri… -

Calciomercato.com

Commenta per primo L'ex attaccante dell', Alessandro Altobelli ha dichiarato al Festival dello Sport di Trento: 'Simone Inzaghi deve risolvere i problemi, Zhang non gli ha fatto mancare niente'.L'ha ampi margini di crescita. Occhio anche a Roma e Atalanta'. Inter, senti Altobelli: 'Inzaghi risolvera i problemi, Zhang non gli ha fatto mancare nulla' VIDEO L'ex attaccante tedesco Jurgen Klinsmann al Festival dello Sport di Trento dice la sua sull'Inter: "Può ancora vincere lo scudetto, c'è una lotta di gerarchie tra Lautaro e Lukaku".SERIE A - Il 34enne difensore, che ha appena annunciato l'addio al calcio, racconta le proprie sensazioni alla Gazzetta dello Sport: "Sono un po' frastornato".