Il web è morto | almeno come lo conosciamo

(Di domenica 25 settembre 2022) Internet non è più la frontiera libera delle sue origini, ma vive in ostaggio delle grandi piattaforme, che rubano il tempo degli utenti e colonizzano le fonti d’informazione. Intanto, diventa realtà il metaverso, pronto a stravolgere, di nuovo, i connotati della rete. Per dirla con Mark Twain, la notizia della sua morte è fortemente esagerata. Ed è anche storia vecchia, perché già nell’agosto del 2010 la rivista americana Wired ne celebrava in copertina il funerale: «The web is dead», il web è, era scritto in caratteri giganti, luttuosi e perciò neri, adagiati su un sanguinolento sfondo rosso. Eppure, la Rete non si è spenta e noi siamo sempre qui, ancora più connessi, accaniti navigatori dei sopravviventi oceani digitali. Oggiieri, c’è una parziale verità nel delitto, dentro questa estrema unzione di internet: non è più lo stesso, è ...