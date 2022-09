GP Motegi, Jack Miller: 'È stata la gara più bella della mia vita' (Di domenica 25 settembre 2022) Jack Miller non poteva chiedere di più dal GP di Motegi , cogliendo una vittoria figlia di una prestazione semplicemente perfetta, caratterizzata dal sorpasso su Jorge Martin e da una fuga in ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 25 settembre 2022)non poteva chiedere di più dal GP di, cogliendo una vittoria figlia di una prestazione semplicemente perfetta, caratterizzata dal sorpasso su Jorge Martin e da una fuga in ...

SkySportMotoGP : ?? JACK MILLER VINCE A MOTEGI ? Caduta per Pecco Bagnaia all'ultimo giro RISULTATI - milanomagazine : In Giappone si corre alle 8.00 del mattino ora italiana ed è un superbo Jack Miller a vincere la gara. #notizie… - mele_16_ : RT @SkySportMotoGP: ?? JACK MILLER VINCE A MOTEGI ? Caduta per Pecco Bagnaia all'ultimo giro RISULTATI - TicinoGazzetta : Jack Miller domina tutti a Motegi - patriziarutigl1 : RT @fattoquotidiano: MotoGp in Giappone, Jack Miller vince a Motegi: Marquez chiude quarto, ottavo posto per Quartararo. Bagnaia cade all’u… -