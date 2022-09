Elodie a Domenica In parla di Andrea: davvero Mara Venier non conosce Iannone? (Di domenica 25 settembre 2022) Della storia d’amore di Elodie e Andrea Iannone ne parlano tutti ma non Mara Venier. Il gossip racconta da due mesi della loro relazione, tutti corteggiano la coppia per saperne di più ed Elodie oggi ha scelto di parlarne in diretta a Domenica In ma Mara Venier sembra distante dal gossip, sembra non conoscere Andrea. Come è possibile? E’ una gaffe della zia Mara o c’è altro? Elodie è protagonista di Ti mangio il cuore, la cantante che continua a volare verso il successo ma la domanda sull’amore non manca mai. A Domenica In arriva: “Sei innamorata?”. La cantante non esita, sembra ben disposta a raccontare, spiega come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 25 settembre 2022) Della storia d’amore dineno tutti ma non. Il gossip racconta da due mesi della loro relazione, tutti corteggiano la coppia per saperne di più edoggi ha scelto dirne in diretta aIn masembra distante dal gossip, sembra nonre. Come è possibile? E’ una gaffe della ziao c’è altro?è protagonista di Ti mangio il cuore, la cantante che continua a volare verso il successo ma la domanda sull’amore non manca mai. AIn arriva: “Sei innamorata?”. La cantante non esita, sembra ben disposta a raccontare, spiega come ...

luca807 : RT @Linerazzurra: #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 A domenica in, nel giorno delle elezioni, ospiti Elodie, Littizzetto, Fazio... Sicu… - IvoMino : Ospiti di Mara Venier oggi: Luciana litizzetto Elodie Fabio Fazio Finora... un modo furbo di passare la domenica di silenzio elettorale. - Linerazzurra : #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 A domenica in, nel giorno delle elezioni, ospiti Elodie, Littizzetto, Fazio...… - leggoit : Domenica In, Mara Venier non conosce Andrea Iannone? L'epica gaffe con Elodie: ecco cosa è successo - slav34brit : ma c’è elodie a domenica in -