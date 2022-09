Elezioni politiche, "frodi e sigilli": caos ai seggi, cosa sta succedendo (Di domenica 25 settembre 2022) Votare alle Elezioni politiche di domenica 25 settembre sta risultando un po' più complicato. Non tanto per gli elettori che si stanno recando ai seggi, meteo e maltempo permettendo (a Napoli le strade si stanno trasformando in veri e propri torrenti a causa dalla bomba d'acqua che sta colpendo la Campania), quanto per gli scrutatori che da oggi hanno un impegno in più: staccare il nuovo sigillo anti-frode di cui è dotata ogni scheda elettorale. Il tagliando è dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie e una volta rimosso viene conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna. Un procedimento che sta inevitabilmente rallentando le procedure di voto e registrazione creando qualche coda nei seggi con maggiore affluenza. Per l'elettore nessun compito ulteriore, se non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Votare alledi domenica 25 settembre sta risultando un po' più complicato. Non tanto per gli elettori che si stanno recando ai, meteo e maltempo permettendo (a Napoli le strade si stanno trasformando in veri e propri torrenti a causa dalla bomba d'acqua che sta colpendo la Campania), quanto per gli scrutatori che da oggi hanno un impegno in più: staccare il nuovo sigillo anti-frode di cui è dotata ogni scheda elettorale. Il tagliando è dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie e una volta rimosso viene conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna. Un procedimento che sta inevitabilmente rallentando le procedure di voto e registrazione creando qualche coda neicon maggiore affluenza. Per l'elettore nessun compito ulteriore, se non ...

