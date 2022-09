Chiellini | «Maglia a Coverciano? Orgoglioso di vederla esposta al Museo»

(Di domenica 25 settembre 2022) Ladi Giorgionumero 3 è stataaldel Calcio die il difensore ex Juve ha parlato di questo Ladi Giorgionumero 3 è stataaldel Calcio die il difensore ex Juve ha parlato di questo. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Ho indossato e combattuto con questaper 117 volte, sono riuscito a vincere un Europeo e sono davveroche la mia ultimadella Nazionale siaaldel Calcio di. Grazie a tutti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non solo sedici anni di Nazionale, 117 presenze e otto reti. Giorgioha donato al Museo del Calcio la sua ultimaazzurra indossata a Londra quasi quattro mesi fa, entrando nel ristretto cerchio di campioni che possono vantare la propria divisa esposta ...COVERCIANO - Laazzurra numero 3 con la quale Giorgioha giocato la sua ultima partita in Nazionale è stata esposta a l Museo del Calcio di Coverciano. L'ex capitano della Juventus ha giocato 117 ... Chiellini, maglia esposta al Museo di Coverciano: «Orgoglioso» Calciomercato Juventus, dalla Germania e precisamente la BILD confermano tutto: c'è l'interesse reale per il colpo a zero ...Giorgio Chiellini ha donato al Museo del Calcio la sua ultima maglia azzurra indossata a Londra quasi quattro mesi fa.