Calcio | Maldini | questo Milan è più forte dell' anno scorso

(Di domenica 25 settembre 2022) "Per me questa squadra è piùdi quella. Noi partiamo per vincere, siamo campioni in carica e la responsabilità non ci deve spaventare". Lo ha detto Paoloal Festival ...

"Per me questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso. Noi partiamo per vincere, siamo campioni in carica e la responsabilità non ci deve spaventare". Lo ha detto Paoloal Festival dello sport di Trento. "I nostri giocatori forti vorremmo tenerli, anche se i giocatori ormai incedibili non esistono più", ha aggiunto. Sulla necessità di uno stadio di proprietà ...Parto con questo vantaggio di essere, ma non è dato solo dal fatto che io abbia fatto parte ... Tutto questo passa attraverso una ristrutturazione di tutto ilitaliano in generale, la ...Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha parlato ai microfoni dei cronisti durante il Festival dello Sport, ...Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha ricordato alcune delle emozioni provate durante la vittoria dello scudetto e ha parlato anche dell’attuale progetto del club. Dopo una carriera gloriosa ...