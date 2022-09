Alluvione Marche, il papà di Mattia verso l’esposto in procura: «Non si può morire di pioggia» (Di domenica 25 settembre 2022) «Non è possibile nel 2022 morire per una pioggia». Tiziano Luconi padre di Mattia, il bambino di 8 anni travolto dall’esondazione del fiume Nevola dopo l’Alluvione del 15 settembre e trovato morto otto giorni dopo a 13 km di distanza, presenterà un esposto in procura. «Non voglio che succeda mai più», ha detto in un’intervista al Corriere della Sera, «non voglio che altri Mattia vengano sacrificati in questo modo». Mattia e sua madre Siliva erano usciti insieme dal finestrino dell’auto che, trascinata dal fiume, si stava riempiendo d’acqua. Fango e detriti, però, li aveva fatti separare. Silvia è sopravvissuta, Mattia, invece, come altre 11 persone, è stato ucciso. Il padre Tiziano vuole capire perché non era scattata l’allerta meteo: «Ad Arcevia, a ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022) «Non è possibile nel 2022per una». Tiziano Luconi padre di, il bambino di 8 anni travolto dall’esondazione del fiume Nevola dopo l’del 15 settembre e trovato morto otto giorni dopo a 13 km di distanza, presenterà un esposto in. «Non voglio che succeda mai più», ha detto in un’intervista al Corriere della Sera, «non voglio che altrivengano sacrificati in questo modo».e sua madre Siliva erano usciti insieme dal finestrino dell’auto che, trascinata dal fiume, si stava riempiendo d’acqua. Fango e detriti, però, li aveva fatti separare. Silvia è sopravvissuta,, invece, come altre 11 persone, è stato ucciso. Il padre Tiziano vuole capire perché non era scattata l’allerta meteo: «Ad Arcevia, a ...

