Addio a Gianfranco Spadaccia, storico leader dei Radicali (Di domenica 25 settembre 2022) Gianfrancp Spadaccia è morto. Lo comunica così sul suo profilo Facebook il giornalista Umberto Baccolo: "Gianfranco Spadaccia grande compagno Radicale, un pezzo di storia della migliore politica dei vecchi tempi che se ne va, fu tra i più importanti esponenti dell'epoca d'oro delle battaglie del Partito Radicale a fianco di Pannella… autore di un libro di memorie sul tema che mi ero ripromesso di leggere presto…". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

