WWE | L’attore Freddie Prinze Jr paragona Kevin Owens a MJF

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 24 settembre 2022)e Theory sono stati impegnati in un’aspra faida nelle ultime settimane, occasione in cui il Prizefighter ha prodotto degli ottimi promo contro il rivale, affermando addirittura che Theory è sacrificabile, a differenza sua. In molti hanno apprezzato il lavoro del canadese, ed in un’epoca di confronti e duelli tra federazioni rivali, non poteva mancare nemmeno una “lotta” a suon di promo tra WWE ed AEW, rappresentate proprio da KO e MJF. Cose vere Nel suo podcast Wrestling WithJr. ha fatto i complimenti aper i suoi promo,ndolo a MJF, autore di alcuni notevolissimi promo nell’ultimo anno: “ha interrotto Austin Theory e lo ha colpito, ma ...