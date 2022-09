Sophie Codegoni, la maglietta piano piano sparisce: vista meravigliosa (Di sabato 24 settembre 2022) Protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha una bellezza infinita. Impossibile resisterle. Insieme a Soleil Sorge è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip, sesta edizione. All’interno del reality più spiato d’Italia ha mostrato tutta la sua forza, la sua determinazione e un carattere con veramente pochi eguali nonostante la giovane età. Non ha vinto il programma ma è stata, sicuramente, tra le principali protagoniste arrivando ad un passo dalla serata finale. InstagramAbbiamo parlato di come sia stata grande protagonista nella casa del Grande Fratello insieme a Soleil Sorge; le due, inizialmente, non hanno avuto un grande rapporto e si sono anche rese protagoniste di una forte discussione. La casa più spiata d’Italia, però, ha un potere magico e ha permesso alle due ragazze di instaurare un ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 24 settembre 2022) Protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip,ha una bellezza infinita. Impossibile resisterle. Insieme a Soleil Sorge è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip, sesta edizione. All’interno del reality più spiato d’Italia ha mostrato tutta la sua forza, la sua determinazione e un carattere con veramente pochi eguali nonostante la giovane età. Non ha vinto il programma ma è stata, sicuramente, tra le principali protagoniste arrivando ad un passo dalla serata finale. InstagramAbbiamo parlato di come sia stata grande protagonista nella casa del Grande Fratello insieme a Soleil Sorge; le due, inizialmente, non hanno avuto un grande rapporto e si sono anche rese protagoniste di una forte discussione. La casa più spiata d’Italia, però, ha un potere magico e ha permesso alle due ragazze di instaurare un ...

GrandeFratello : La Casa di #GFVIP riapre? E allora torna #GFVIPPARTY! ?? Tra gli ospiti di stasera: Alfonso Signorini, Sophie Codego… - Fra0_10 : RT @Vale5556: @Sophie_codegoni chi vuoi sposare ? Ma lui come la guarda ?????? #basciagoni - Nicole52897238 : RT @Claudia45554788: Quindi mentre Ale è in palestra, Nico va con Sophie da Claudia. Loro 3 che si muovono come una famiglia, perché un ver… - ElenaAdinolfi10 : @Happiness_Sofy @basciagonixever @Sophie_codegoni Sophie,il gioiello più prezioso - Vale5556 : @Sophie_codegoni chi vuoi sposare ? Ma lui come la guarda ?????? #basciagoni -