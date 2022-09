Rafael Nadal: “Felice che Federer abbia detto addio, un onore far parte di questo momento” (Di sabato 24 settembre 2022) “Alla fine è stato molto emozionante. È stato un onore far parte di questo momento importante nella storia del nostro sport. Io e Federer abbiamo condiviso tanti momenti per molti anni. Una parte importante della mia vita se ne va con Roger”. Così Rafael Nadal, nelle parole riportate da Marca, dopo il leggendario doppio giocato insieme a Roger Federer in quello che è stato l’ultimo match della carriera per il rivale svizzero: “E’ stato indimenticabile, anche triste. Difficile da descrivere. Ci sono state tante emozioni, alla fine è stato un giorno davvero speciale. C’è un inizio e c’è una fine. È la vita”. Nadal ha pianto dopo il match perso contro Sock e Tiafoe: “Sono Felice che ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) “Alla fine è stato molto emozionante. È stato unfardiimportante nella storia del nostro sport. Io emo condiviso tanti momenti per molti anni. Unaimportante della mia vita se ne va con Roger”. Così, nelle parole riportate da Marca, dopo il leggendario doppio giocato insieme a Rogerin quello che è stato l’ultimo match della carriera per il rivale svizzero: “E’ stato indimenticabile, anche triste. Difficile da descrivere. Ci sono state tante emozioni, alla fine è stato un giorno davvero speciale. C’è un inizio e c’è una fine. È la vita”.ha pianto dopo il match perso contro Sock e Tiafoe: “Sonoche ...

