Messaggi dal carcere, il boss dei Casalesi Michele Zagaria assolto (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il capo dei Casalesi Michele Zagaria, attualmente ristretto al carcere duro, è stato assolto dal tribunale di Napoli Nord con formula piena, “perché il fatto non sussiste”, dall’accusa di associazione camorristica contestata per il periodo successivo all’arresto del 7 dicembre 2011, quando secondo la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Zagaria avrebbe continuato a gestire il clan impartendo direttive all’esterno attraverso Messaggi consegnati ai familiari, sorelle in primis, durante i colloqui tenuti in carcere. Il sostituto anticamorra Maurizio Giordano aveva chiesto 16 anni di reclusione per Zagaria al termine della requisitoria tenuta nei mesi scorsi, mentre per i difensori di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il capo dei, attualmente ristretto alduro, è statodal tribunale di Napoli Nord con formula piena, “perché il fatto non sussiste”, dall’accusa di associazione camorristica contestata per il periodo successivo all’arresto del 7 dicembre 2011, quando secondo la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli,avrebbe continuato a gestire il clan impartendo direttive all’esterno attraversoconsegnati ai familiari, sorelle in primis, durante i colloqui tenuti in. Il sostituto anticamorra Maurizio Giordano aveva chiesto 16 anni di reclusione peral termine della requisitoria tenuta nei mesi scorsi, mentre per i difensori di ...

