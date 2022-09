Magnesi-Cacace oggi in tv, Mondiale IBO superpiuma: orario 24 settembre, dove vederlo, programma, streaming (Di sabato 24 settembre 2022) oggi sabato 24 settembre (attorno alle ore 22.30) Michael Magnesi affronterà Anthony Cacace all’AO Arena di Manchester (Gran Bretagna). Il Campione del Mondo IBO dei pesi superpiuma dovrà difendere la propria cintura dall’assalto del temibile irlandese. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato, il nostro portacolori dovrà vincere a tutti i costi se vorrà meritarsi la chance di combattere per il titolo di una sigla più prestigiosa. LA DIRETTA LIVE DI Magnesi-Cacace DI BOXE (9° MATCH DALLE 19.00) Non sarà il main event della serata, ma il terzultimo incontro seguito dal match femminile tra Serrano e Mahfoud e dall’attesissimo faccia a faccia tra Joyce e Parker (se Joyce vince può arrivare addirittura ad avere reali chance per il titolo ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022)sabato 24(attorno alle ore 22.30) Michaelaffronterà Anthonyall’AO Arena di Manchester (Gran Bretagna). Il Campione del Mondo IBO dei pesidovrà difendere la propria cintura dall’assalto del temibile irlandese. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato, il nostro portacolori dovrà vincere a tutti i costi se vorrà meritarsi la chance di combattere per il titolo di una sigla più prestigiosa. LA DIRETTA LIVE DIDI BOXE (9° MATCH DALLE 19.00) Non sarà il main event della serata, ma il terzultimo incontro seguito dal match femminile tra Serrano e Mahfoud e dall’attesissimo faccia a faccia tra Joyce e Parker (se Joyce vince può arrivare addirittura ad avere reali chance per il titolo ...

francioniflli : Pugilato: Magnesi contro il britannico Cacace, la sfida più dura - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Pugilato: Magnesi,contro l'Apache' Cacace, la sfida più dura. Domani difesa dell'unico boxeur italiano che ha titolo mon… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Boxe, Magnesi contro 'The Apache' Cacace: 'Sul ring non gli lascerò scampo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Boxe, Magnesi contro 'The Apache' Cacace: 'Sul ring non gli lascerò scampo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Boxe, Magnesi contro 'The Apache' Cacace: 'Sul ring non gli lascerò scampo' -