Lacrime e commozione | a Londra l’addio al tennis di Federer

"È stata una giornata fantastica, sono felice di essere qui. Mi sono goduto tutti i gesti un'ultima volta, sono qui con amici, tifosi e famiglia (...) La partita è stata stupenda". È l'addio di Roger Federer che ha giocato l'ultima partita della sua carriera in Laver Cup in coppia con Rafa Nadal, con tutti i Fab Four in squadra e con il timore di stirarsi. "Non volevo sentirmi solo, mi piaceva l'idea di dire addio in una competizione a squadre", ha aggiunto lo svizzero che ha lasciato il tennis nella Laver Cup che co-organizza, in quella Londra che l'ha reso icona.Federer e Nadal hanno finito per cedere 4-6, 7-6(2), 11-9 a Jack Sock e Frances Tiafoe nel match che ha chiuso la prima giornata di Laver Cup. Poi Federer ha ceduto alle Lacrime per un'emozione travolgente, mentre alla O2 ...

