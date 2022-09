Juve, svolta clamorosa sul futuro di Rabiot: quei 20 milioni… (Di sabato 24 settembre 2022) 20 milioni in fumo. Ovvero la cifra che il Manchester United era intenzionato a riconoscere alla Juventus per il cartellino di Rabiot. Il tutto... Leggi su calciomercato (Di sabato 24 settembre 2022) 20 milioni in fumo. Ovvero la cifra che il Manchester United era intenzionato a riconoscere allantus per il cartellino di. Il tutto...

forumJuventus : GdS: Vlahovic, 3 gare a secco. I bianconeri calciano poco in porta e il periodo no del serbo sta coincidendo con qu… - MarcoElliottOUT : @tatanka_h Milan Juve ci sarà la svolta per la vecchia signora - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, negativi bilancio e classifica: la svolta passa da Allegri? #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https://… - TuttoJuve24 : Juventus, negativi bilancio e classifica: la svolta passa da Allegri? #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - RSettonce : RT @m346m339: @forumJuventus Cosa svolta? Ha cambiato tutti i moduli, con gli stessi risultati, via al più presto, e una minaccia per la ju… -