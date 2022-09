Italia-Inghilterra | Daspo per tre tifosi italiani tra cui l’invasore di campo

Leggi su sportface

(Di sabato 24 settembre 2022) Il Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha emesso trenei confronti di altrettantini per il loro comportamento durante. In particolare, allontanamento dagli stadi per cinque anni per un tifoso del Milan protagonista di atteggiamenti e gesti illeciti durante gli inni nazionali. Sei anni per un tifoso comasco, già peraltro soggetto ain passato, che ha reagito in maniera scomposta verso gli steward dopo aver favorito lo scavalcamento del settore da parte di un amico. Infine un anno diper il tifosono, ma residente in, che ha fatto invasione dinel finale. SportFace.