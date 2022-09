Il commovente addio al tennis di Roger Federer in lacrime e mano nella mano con Nadal | VIDEO (Di sabato 24 settembre 2022) Due uomini che piangono senza ritegno, uno di fianco all’altro, tenendosi stretta la mano. Non esiste oggi un’immagine così bella, dirompente, rivoluzionaria come quella che ci hanno regalato ieri sera a Londra queste due leggende del tennis e dello sport in senso assoluto: Roger Federer e Rafael Nadal. La ragione è persino pleonastico specificarla: l’addio del “most ichonic athlete”, come Rafa Nadal ha definito ieri l’amico e rivale Roger Federer. Perché questo è stato Federer negli ultimi 20 anni, il perfetto punto di incontro tra la perfezione estetica e il risultato sportivo. Non il più vincente di sempre (chiuderà dietro Djokovic e lo stesso Nadal) ma il più bello, il più amato. ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Due uomini che piangono senza ritegno, uno di fianco all’altro, tenendosi stretta la. Non esiste oggi un’immagine così bella, dirompente, rivoluzionaria come quella che ci hanno regalato ieri sera a Londra queste due leggende dele dello sport in senso assoluto:e Rafael. La ragione è persino pleonastico specificarla: l’del “most ichonic athlete”, come Rafaha definito ieri l’amico e rivale. Perché questo è statonegli ultimi 20 anni, il perfetto punto di incontro tra la perfezione estetica e il risultato sportivo. Non il più vincente di sempre (chiuderà dietro Djokovic e lo stesso) ma il più bello, il più amato. ...

