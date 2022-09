(Di sabato 24 settembre 2022) Dopo una pausa di 30 mesi a motivo della pandemia, dal 1° settembre idiin tutto il mondo a svolgere quello per cui sono soprattutto noti: l’evangelizzazione diin. Nell’occasione verrà offerto a tutti il primo corso interattivo per conoscere la Bibbia. Perchè uno studio per conoscere meglio la

GiorgioPolara : @Jimmy7055692428 In aggiunta ai testimoni di Geova? - AiryneJoy : Testimoni di geova conquistando limito AHAHHAHA - AntoniGunta : Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. - Questo significa vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio… - AntoniGunta : In questi predetti ultimi giorni, visibilmente, più che difficili. Cliccate questo link. Saremo molto felici, attra… - blade_runner68 : @gnorantemolto Hai trovato il modo di liberarti dei testimoni di Geova? ???? -

Agenzia ANSA

...//bari.ilquotidianoitaliano.it/ Comunicati Stampa La Banca Popolare di Puglia e Basilicata approva la semestrale 2022: crescita del 37% Comunicati Stampa 24 Set 2022di, dopo la ...... crescita del 37% Comunicati Stampa 24 Set 2022di, dopo la pandemia tornano porta a porta: al via anche corso biblico interattivo Comunicati Stampa 2 Set 2022 Gli Ultimi Articoli La ... Giornata Lingua Segni: Testimoni Geova, tradotta la Bibbia - Oltretevere I Testimoni di Geova tornano a evangelizzare di porta in porta. Daniele Clementi, portavoce locale per il Piemonte, la Lombardia e la Valle ...La partecipazione al corso biblico interattivo è gratuita e non comporta alcun obbligo. Tramite questo corso, i Testimoni di Geova desiderano semplicemente far conoscere ciò che la Bibbia insegna, las ...