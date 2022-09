(Di sabato 24 settembre 2022) "Gli insetti sono buoni per te e per il pianeta". In un video postato dalla Stazione Spaziale su Twitter e Tik Tok l'astronauta italiana sgranocchia la barretta a base di farina di

skyfezza : @LaBombetta76 @AstroSamantha Nella barretta ai grilli i mirtilli mi fanno cagare. - TerrinoniL : Grilli ai mirtilli, lo snack di Samantha Cristoforetti nello spazio - iirpo : RT @repubblica: Grilli ai mirtilli, lo snack di Samantha Cristoforetti nello spazio [di Elena Dusi] - Marco32711897 : Grilli ai mirtilli, lo snack di Samantha Cristoforetti nello spazio - repubblica : Grilli ai mirtilli, lo snack di Samantha Cristoforetti nello spazio [di Elena Dusi] -

la Repubblica

"Vi porterò all'ultima frontiera del cibo" spiega Samantha Cristoforetti prima di addentare lo snack "grillo al mirtillo". La barretta che l'astronauta italiana mangia in un video girato da lei stessa ...E anche nello spazio! La mia barretta ai cereali aiqui contiene anche farina dicome fonte di proteine Ve lo dice la Scienzah... Comunicato ai sudditi: settembre 2022, una donna ... Grilli ai mirtilli, lo snack di Samantha Cristoforetti nello spazio "Gli insetti sono buoni per te e per il pianeta". In un video postato dalla Stazione Spaziale su Twitter e Tik Tok l'astronauta italiana ...